В Башкортостане в детском лагере произошло массовое отравление

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил о том, что в инфекционный центр Стерлитамака поступили сразу 25 пациентов, из них 22 ребенка и трое взрослых.

После осмотра и оказания помощи девять человек отпустили домой, 16 госпитализировали. Сейчас их состояние оценивают как средней степени тяжести, наблюдается улучшение самочувствия.

Прокуратура проводит проверку, привлечены сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора. Отобраны пробы пищевой продукции, питьевой воды, смывы с поверхностей, а также биологического материала у детей и сотрудников.