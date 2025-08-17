Стало известно, когда в Уфу вернется солнечная погода

По прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе дожди будут идти каждый день в первую половину следующей недели. Солнце вернется в город во второй половине, а на следующих выходных возможно даже потепление до +27°.

Понедельник, 18 августа: до +26°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на вторник – +16°, без осадков.

Вторник, 19 августа: до +25°, облачно, дождь, в ночь на среду – +11°, небольшой дождь.

Среда, 20 августа: до +20°, облачно, дождь, в ночь на четверг – +12°, без осадков.

Четверг, 21 августа: до +23°, переменная облачность, без осадков, в ночь на пятницу – +12°, без осадков.

Пятница, 22 августа: до +24°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на субботу – +14°, без осадков.