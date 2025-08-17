Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Стало известно, когда в Уфу вернется солнечная погода

Август уже перевалил за половину, но пока ничем не радует любителей лета и жары. Рассказываем, чего ждать от погоды в ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе дожди будут идти каждый день в первую половину следующей недели. Солнце вернется в город во второй половине, а на следующих выходных возможно даже потепление до +27°.

Понедельник, 18 августа: до +26°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на вторник – +16°, без осадков.

Вторник, 19 августа: до +25°, облачно, дождь, в ночь на среду – +11°, небольшой дождь.

Среда, 20 августа: до +20°, облачно, дождь, в ночь на четверг – +12°, без осадков.

Четверг, 21 августа: до +23°, переменная облачность, без осадков, в ночь на пятницу – +12°, без осадков.

Пятница, 22 августа: до +24°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на субботу – +14°, без осадков.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: