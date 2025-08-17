В Башкортостане с 1 сентября начнут изымать земельные участки по новым правилам

После вступления в силу новых правил земельный участок смогут изъять в государственную собственность, если:

– больше половины территории занято бытовыми отходами или мусором;

– больше года не убирались на территории;

– на земле, предназначенной под застройку, нет необходимых строений;

– на земле, выделенной под индивидуальное жилое строительство, в течение семи лет не построен частный дом.

Кроме того, хозяевам дачных и других участков, которые будут признаны неиспользуемыми по назначению в течение трех лет, будут выносить предупреждение, далее – штраф и потенциальное изъятие земли.