Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане за неделю подешевели некоторые овощи и яйца

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные еженедельного мониторинга цен на некоторые виды товаров за период с четвертого по 11 августа 2025 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали свинина (1,5%), макароны (1,16%), огурцы (1,09%) и печенье (0,79%%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели капуста (15,34%), свекла (1,21%), картофель (10,06%), морковь (7,82%), лук (4,77%), бананы (3,88%), помидоры (2,75%) и яйца (1,75%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: