В Башкортостане за неделю подешевели некоторые овощи и яйца

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали свинина (1,5%), макароны (1,16%), огурцы (1,09%) и печенье (0,79%%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели капуста (15,34%), свекла (1,21%), картофель (10,06%), морковь (7,82%), лук (4,77%), бананы (3,88%), помидоры (2,75%) и яйца (1,75%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.