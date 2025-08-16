Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Под Уфой обнаружили крупный ремесленный центр времен Золотой Орды

О важной археологической находке в Уфимском районе Башкортостана рассказал глава региона Радий Хабиров.

Археологи обнаружили крупный ремесленный центр времен Золотой Орды – Подымаловское селище.

В руки исследователей попали важные артефакты: следы построек, мастерских, металлические инструменты, керамика – все это указывает на то, что поселение было многолюдным, с развитой инфраструктурой, охраняемыми торговыми путями. Находки станут важной частью экспозиции будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций.

«Башкирские археологи ведут не только привычные нам раскопки. Они – лидеры в стране в применении инновационных подходов, в частности – цифровой археологии. Например, благодаря этому методу в Баймакском районе удалось обнаружить погребальный памятник раннего железного века – Ишмухаметовский курган. Он сильно пострадал из-за длительной распашки, и "заметили" его случайно – во время оцифровки музея-заповедника "Ирендык".

Цифровизация вообще сильно облегчает жизнь нашим исследователям, полевые работы становятся менее трудоемкими. От изучения отдельных объектов они переходят к анализу археологического ландшафта всей республики», – подписал Радий Хабиров в соцсетях эти фото.

