Под Уфой обнаружили крупный ремесленный центр времен Золотой Орды

Археологи обнаружили крупный ремесленный центр времен Золотой Орды – Подымаловское селище.

В руки исследователей попали важные артефакты: следы построек, мастерских, металлические инструменты, керамика – все это указывает на то, что поселение было многолюдным, с развитой инфраструктурой, охраняемыми торговыми путями. Находки станут важной частью экспозиции будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций.

«Башкирские археологи ведут не только привычные нам раскопки. Они – лидеры в стране в применении инновационных подходов, в частности – цифровой археологии. Например, благодаря этому методу в Баймакском районе удалось обнаружить погребальный памятник раннего железного века – Ишмухаметовский курган. Он сильно пострадал из-за длительной распашки, и "заметили" его случайно – во время оцифровки музея-заповедника "Ирендык".

Цифровизация вообще сильно облегчает жизнь нашим исследователям, полевые работы становятся менее трудоемкими. От изучения отдельных объектов они переходят к анализу археологического ландшафта всей республики», – подписал Радий Хабиров в соцсетях эти фото.