В Башкортостане за неделю резко подорожал бензин

По состоянию на 11 августа 2025 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 59,47 рубля за литр (+0,33 рубля за неделю);

– АИ-92 – 57,12 рубля за литр (+0,43 рубля);

– АИ-95 – 61,59 рубля за литр (+0,45 рубля);

– АИ-98 и выше – 82,46 рубля за литр (без изменений);

– дизельное топливо – 68,8 рубля за литр (без изменений).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (59,57 рубля за литр) и по России (61,44 рубля за литр).