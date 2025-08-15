Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Точную миниатюру Уфы в масштабе 1:2000 выставили в «Арт-Квадрате»

Миниатюрная Уфа – это зрелище, позволяющее взглянуть на город с высоты птичьего полета, но создавали макет для архитекторов и градостроителей.

Фото: администрация Уфы

Макет площадью 42 кв. м передает облик города в масштабе 1:2000 с впечатляющей детализацией: более 10 000 зданий, транспортные развязки, дороги, парки, скверы и дворы. Над его созданием трудилась команда из 120 специалистов.

На модели можно тестировать новые проекты, оценивать их гармоничность в городской среде и прогнозировать будущие изменения.

До 24 августа на макет можно полюбоваться в ивент-холле «Лофт» в «Арт-Квадрате». Выставка открыта с 12:00 до 20:00 каждый день, вход свободный.

