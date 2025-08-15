В Башкортостане с 1 сентября ограничат продажу энергетиков

Как напомнили сегодня, 15 августа, в парламенте, закон вступает в силу с первого сентября 2025 года.

О полном запрете продажи энергетиков, речь не идет – только об ограничении мест продажи таких напитков: их нельзя будет продавать в школах и вузах, больницах и театрах, учреждениях физкультуры и спорта.

Для обеспечения соблюдения запрета будет разработано положение о региональном государственном контроле в этой области. Правительство республики получит соответствующие полномочия.

«Люди пьют энергетики для того, чтобы взбодриться, но их употребление бесследно не проходит. Со временем могут начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой и пищеварением.

Учреждения образования, здравоохранения, организации культуры и спортивные заведения – это та среда, которая формирует нормы, ценности и привычки, определяющие образ жизни людей. Они должны транслировать идею осознанного отношения человека к своему здоровью.

Продажа потенциально опасной для здоровья продукции "нормализует" ее потребление в глазах покупателя, что недопустимо», – комментировал закон спикер парламента Константин Толкачев.

Ограничения коснутся напитков со специально добавленными стимуляторами, причем в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта. Ранее в парламенте объяснили, относятся ли к этой категории квас и кумыс.