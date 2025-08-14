В Башкортостане ищут инвестора для производства катеров за 203,6 млн рублей

Объем инвестиций оценивается в 203,6 млн рублей. Чистый дисконтированный доход на ближайшие 11 лет — в 19,1 млн рублей.

Производство хотят запустить в Агидели. Среди заявленных преимуществ: меры господдержки, упрощенный порядок получения мер поддержки для инвесторов, выгодное географическое и логистическое положение, богатая сырьевая база.

«Судостроительная промышленность является одной из перспективных отраслей, поддерживаемых государством. Кроме того, спрос на маломерные суда активно растет, в связи с развитием внутреннего туризма.

Для локализации предприятия выбран город Агидель – портовая точка региона. Именно здесь река достаточно глубоководна для проверки устойчивости, управляемости, скорости, работы производимого оборудования. Также вскоре здесь модернизируют речной порт и производство судов на этой территории может сыграть важную роль как для самого инвестора, так и для развития муниципалитета.

Для производства малогабаритных судов в Башкортостане имеются и сырьевые ресурсы. При формировании инвестиционного предложения был проработан пул компаний, которые могут обеспечить предприятие необходимыми комплектующими. Это упрощает процесс производства», – говорится в кейсе.