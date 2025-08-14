Депутаты Госсобрания Башкортостана отправили в зону СВО новейшие системы связи

Об этом сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

«На этот раз мы закупили современные системы связи последнего поколения. Это оборудование станет основой для работы комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), командных пунктов, беспилотников, раций и других средств коммуникации. Оно полностью соответствует техническим требованиям и обеспечит надежную связь для воинских подразделений.

Мы поддерживаем коммуникацию практически со всеми подразделениями, где служат наши земляки, и всегда реагируем на их запросы.

Помощь формируется по запросам самих бойцов и командиров боевых подразделений. Только за 2024 год собрано и отправлено помощи на сумму свыше 150 миллионов рублей, приобретается все самое необходимое в зоне СВО. Эта работа продолжается в ежедневном режиме, в том числе и во время парламентских каникул», – рассказал Толкачев.