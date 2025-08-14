Власти прокомментировали слухи о задержке реконструкции здания уфимского Госцирка

На эту информацию обратил внимание первый вице-премьер правительства Урал Кильсенбаев, заявив, что она является ложной, документы готовы, деньги в бюджете заложены и работы точно начнутся в следующем году.

«На сегодняшний день ППК "Единый заказчик в сфере строительства"» готова к реализации проекта по реконструкции и реставрации Уфимского государственного цирка.

Заинтересованные государственные организации, республиканские органы исполнительной власти ежедневно на связи с ППК "Единый заказчик в сфере строительства".

В 2026 году приступаем к реконструкции и реставрации самого ожидаемого объекта для республики Башкортостан – Уфимского государственного цирка», – написал Кильсенбаев в своем телеграм-канале.

Здание Госцирка было построено в 1968 году. В 2017 году в ходе проверки было установлено, что дальнейшее его использование небезопасно для посетителей, с тех пор представления в нем не проводятся.

В 1993-1994 годах здание цирка уже закрывалось на ремонт. 12 июня 1994 года, незадолго до планировавшегося открытия, у здания обрушился козырек. Никто не пострадал, но открытие было отложено на время проведения расследования и восстановления козырька.

Проектную документацию по реконструкции утвердили еще в июне 2022 года, а завершить ее первоначально планировали в 2024 году. Работа застопорилась из-за отсутствия финансирования.

В 2024 году стало известно, что регион получит из федерального бюджета 1,99 млрд рублей, остальные деньги вложит сама организация. На тот момент стоимость реконструкции оценивали примерно в 2,04 млрд рублей. Деньги выделят не раньше 2026 года, а работы завершатся в 2028 году.