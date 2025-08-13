Башкортостан потратит 150 млн рублей на ремонт дорог, ведущих к СНТ

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня, 13 августа, сообщил о том, что на этот год запланировали ремонт 24 дорог, ведущих к СНТ, из них на сегодняшний день отремонтировали восемь – в Белебеевском, Иглинском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах, Сибае и Уфе.

Отремонтированные дороги ведут к 23 садовым товариществам, в которых расположены 5,1 тыс. участков. Около 400 человек живут в этих СНТ постоянно, а значит, ездят по дорогам круглый год.

По словам главы региона, всего в 2025 году на ремонт подъездов к садам предусмотрели в бюджете порядка 150 млн рублей. На эти деньги отремонтируют 25 км дорог в девяти районах и четырех городах. Часть из них находятся в стадии приемки, на других работы еще продолжаются, где-то идут конкурсные процедуры.

Всего с 2022 года привели в порядок 38 дорог к 212 СНТ, их протяженность – почти 84 км.