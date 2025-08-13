Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане с начала года в ДТП погибли 8 детей

Госавтоинспекция Башкортостана опубликовала печальную статистику по дорожным авариям с участием детей за 2025 год.

Согласно отчету, только за семь месяцев текущего года на дорогах нашей республики зарегистрировано 241 ДТП с участием детей, в них восемь несовершеннолетних погибли и 260 получили травмы различной степени тяжести.

С 12 августа по 12 сентября Госавтоинспекция Башкортостана проводит на территории республики широкомасштабную акцию «Внимание – дети!», направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии и во время нового учебного года.

В первые дни учебы в образовательных организациях педагогами совместно с нашими сотрудниками будут организованы профилактические акции с детьми: беседы, конкурсы, викторины по ПДД.

Также в период проведения мероприятий маршруты патрулирования экипажей ДПС будут максимально приближены к образовательным учреждениям.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: