В Башкортостане с начала года в ДТП погибли 8 детей

Согласно отчету, только за семь месяцев текущего года на дорогах нашей республики зарегистрировано 241 ДТП с участием детей, в них восемь несовершеннолетних погибли и 260 получили травмы различной степени тяжести.

С 12 августа по 12 сентября Госавтоинспекция Башкортостана проводит на территории республики широкомасштабную акцию «Внимание – дети!», направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии и во время нового учебного года.

В первые дни учебы в образовательных организациях педагогами совместно с нашими сотрудниками будут организованы профилактические акции с детьми: беседы, конкурсы, викторины по ПДД.

Также в период проведения мероприятий маршруты патрулирования экипажей ДПС будут максимально приближены к образовательным учреждениям.