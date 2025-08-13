В Башкортостане с начала года в ДТП погибли 8 детей

Госавтоинспекция Башкортостана опубликовала печальную статистику по дорожным авариям с участием детей за 2025 год.
Согласно отчету, только за семь месяцев текущего года на дорогах нашей республики зарегистрировано 241 ДТП с участием детей, в них восемь несовершеннолетних погибли и 260 получили травмы различной степени тяжести.
С 12 августа по 12 сентября Госавтоинспекция Башкортостана проводит на территории республики широкомасштабную акцию «Внимание – дети!», направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии и во время нового учебного года.
В первые дни учебы в образовательных организациях педагогами совместно с нашими сотрудниками будут организованы профилактические акции с детьми: беседы, конкурсы, викторины по ПДД.
Также в период проведения мероприятий маршруты патрулирования экипажей ДПС будут максимально приближены к образовательным учреждениям.
