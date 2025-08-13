Закрывается популярный автобусный маршрут «Уфа – Соль-Илецк»

Государственный перевозчик «Башавтотранс» в скором времени закроет автобусный маршрут в популярный у отдыхающих курортный город.
Движение автобусов по межрегиональному маршруту №959 «Уфа – Соль-Илецк» закрывается в связи с завершением летнего сезона.
Автобусы перестанут отправляться из Уфы с 23.00 27 августа и из Соль-Илецка с 10.00 28 августа 2025 года. Движение возобновится в следующем году.
Соль-Илецк – небольшой город в Оренбургской области, вблизи которого расположены озера с высоким содержанием соли, брома и лечебной грязи.
Помимо озер, в городе есть и культурные достопримечательности: Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца, Церковь Казанской иконы Божией Матери, Мечеть Mosque, тюрьма особого режима «Черный дельфин», комбинат по добыче соли, а также памятники, стелы и монументы.
