В Башкортостане ограничат продажу алкоголя в летних кафе

Депутаты Госсобрания внесли поправки в закон о продаже алкогольной продукции и об ограничении потребления алкоголя в республике.
Основное нововведение законопроекта касается регулирования деятельности летних кафе.
Законом устанавливается, что розничная продажа алкогольной продукции на летних верандах будет возможна только при соблюдении двух обязательных условий:
– строгом выполнении всех требований к розничной продаже алкоголя в общепите;
– наличии специального заключения о соответствии кафе установленным требованиям.
Заключение будет выдаваться Министерством торговли и услуг.
«Мы рассчитываем, что это создаст прозрачные условия, способствуя упорядочению оборота алкоголя и защите прав граждан», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.
Комментарии (0)