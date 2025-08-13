Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане ограничат продажу алкоголя в летних кафе

Депутаты Госсобрания внесли поправки в закон о продаже алкогольной продукции и об ограничении потребления алкоголя в республике.

Основное нововведение законопроекта касается регулирования деятельности летних кафе.

Законом устанавливается, что розничная продажа алкогольной продукции на летних верандах будет возможна только при соблюдении двух обязательных условий:

– строгом выполнении всех требований к розничной продаже алкоголя в общепите;

– наличии специального заключения о соответствии кафе установленным требованиям.

Заключение будет выдаваться Министерством торговли и услуг.

«Мы рассчитываем, что это создаст прозрачные условия, способствуя упорядочению оборота алкоголя и защите прав граждан», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: