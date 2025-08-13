В Башкортостане ограничат продажу алкоголя в летних кафе

Основное нововведение законопроекта касается регулирования деятельности летних кафе.

Законом устанавливается, что розничная продажа алкогольной продукции на летних верандах будет возможна только при соблюдении двух обязательных условий:

– строгом выполнении всех требований к розничной продаже алкоголя в общепите;

– наличии специального заключения о соответствии кафе установленным требованиям.

Заключение будет выдаваться Министерством торговли и услуг.

«Мы рассчитываем, что это создаст прозрачные условия, способствуя упорядочению оборота алкоголя и защите прав граждан», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.