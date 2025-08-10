Прохлада и дожди: погода в Уфе 11-15 августа

По прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей неделе дожди будут каждый день, а солнца будет мало.

Понедельник, 11 августа: до +19°, облачно, дождь, в ночь на вторник – +13°, небольшой дождь.

Вторник, 12 августа: до +21°, облачно, бдождь, в ночь на среду – +12°, небольшой дождь.

Среда, 13 августа: до +21°, облачно, дождь, в ночь на четверг – +12°, небольшой дождь.

Четверг, 14 августа: до +22°, переменная облачность, небольшой дождь, в ночь на пятницу – +12°, небольшой кратковременный дождь.

Пятница, 15 августа: до +21°, переменная облачность, кратковременный дождь, в ночь на субботу – +11°, без осадков.