БСК выплатит компенсации пострадавшим при аварии на предприятии

Вчера, девятого августа, произошло ЧП на территории стерлитамакского завода БСК: из-за разгерметизации сварного шва установки произошел сильный хлопок без последующего горения. Пострадали более 40 человек.

Фото: soda.ru

Подробнее о происшествии мы писали ранее.

«На производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" (БСК) произошел технологический инцидент. При подготовке к плановому остановочному капитальному ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида (ВХ-ПВХ) произошла разгерметизация технологического трубопровода пирогаза по сварному шву.

Все пострадавшие, работавшие в момент происшествия в непосредственной близости, получили необходимую оперативную помощь на месте и были незамедлительно доставлены в медицинские учреждения для оказания специализированной помощи. Погибших нет.

Отмечается, что поврежденный трубопровод был оснащен системой автоматического отсечения клапана, что позволило оперативно локализовать инцидент.

Угрозы жизни и здоровью населения нет. Организован постоянный контроль качества окружающей среды на прилегающей территории», – говорится в официальном сообщении компании.

Исполнительный директор БСК Александр Пименов уже заявил, что компания готова взять на себя все расходы, связанные с лечением и реабилитацией пострадавших. Им также будет выплачена компенсация физического и морального вреда до тех млн рублей.

