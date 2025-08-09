При взрыве на заводе БСК пострадали 36 человек

Первоначально местные СМИ сообщили о взрыве на предприятии. Пожара не было.

Вскоре МЧС отчиталось о выезде к зданию БСК по адресу: ул. Техническая, 32. До ближайших населенных пунктов – более 500 м.

«По прибытии установлено, что произошла разгерметизация сварного шва установки без последующего горения с размерами 138х22х24,6, кирпичное, перекрытия железобетонные плиты, ригеля металллические, перегородки ЦСП, профнастил. Обрушений нет. Возгорания нет. Имеются пострадавшие», – говорится в сообщении министерства.

Первоначально сообщили о том, что пострадали 16 человек, детей нет. Министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин написал о том, что в больницы доставили 25 пострадавших.

«Контролирую ЧП на предприятии в Стерлитамаке. В городскую больницу доставлены 25 пострадавших. На месте работают 19 бригад скорой помощи. Из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей. В их составе реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог», - написал Рахматуллин.

СУ СК России по РБ возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Делом также интересуется прокуратура.

В СКР сообщили о 36 пострадавших. У большинства – отек легких, химические ожоги глаз и отравление хлором.

ОБНОВЛЕНИЕ: Радий Хабиров подтвердил, что «более 30 человек оказались в больнице». Процесс оказания помощи пострадавшим он взял под личный контроль.