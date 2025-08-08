В Башкортостане продолжается падение цен на некоторые овощи и яйца

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (4,24%), свинина (1,72%), хлеб (1,58%), детские мясные консервы (1,5%), мука (1,31%) и молоко (1,13%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели картофель (15,57%), морковь (12,49%), капуста (12,36%), свекла (9,72%), помидоры (5,48%), лук (4,64%), бананы (3,8%), яблоки (2,97%), яйца (2,3%) и сыры (1,59%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.