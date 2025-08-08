В Уфе у бывшего полицейского конфисковали более 54 млн рублей

В ходе проверки исполнения требований законодательства о противодействии коррупции установлено, что с 2020 по 2024 годы на банковские счета полицейского поступили 54 млн рублей.

Объяснить их происхождение он не смог, документы, подтверждающие их законность, не представил.

Суд постановил взыскать с полицейского более 54 млн рублей в доход государства. На его имущество в виде квартиры, мотоцикла, трех автомобилей, в том числе двух грузовых, и банковские счета наложены аресты. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.