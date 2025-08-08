В Уфе на время проведения работ перекроют Шакшинский мост и несколько улиц

До 30 сентября включительно на Шакшинском мосту из-за ремонтных работ будет ограничено движение транспорта по одной полосе попеременно в обоих направлениях.

До 15 сентября закрыли крайние правые полосы улиц Цюрупы (от дома №30 до Коммунистической) и Коммунистической (от дома №78 до Цюрупы) в связи с проведением работ по благоустройству территории.

Также до 15 августа перекрыли проезжую часть по четной стороне улицы Гоголя в районе дома №79;

до 31 августа поэтапно будет закрываться переулок Павлика Морозова от дома №2 до Новороссийской и от Новороссийской до дома с адресом Станционная, 51;

с 15 августа до 20 сентября частично закроют дорогу возле дома Цюрупы, 93, ближе к пересечению с Революционной;

с 15 августа по 15 октября – 2/3 проезжей части по улице Пархоменко, между домами №117 и №127.

Эти ограничения связаны с работами на инженерных сетях.

Кроме того, до 14 августа будет частично ограничено движение транспорта по улице Мустая Карима: в связи с вывозом строительного мусора закроют крайнюю левую полосу возле дома №8.