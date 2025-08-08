Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе на время проведения работ перекроют Шакшинский мост и несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

До 30 сентября включительно на Шакшинском мосту из-за ремонтных работ будет ограничено движение транспорта по одной полосе попеременно в обоих направлениях.

До 15 сентября закрыли крайние правые полосы улиц Цюрупы (от дома №30 до Коммунистической) и Коммунистической (от дома №78 до Цюрупы) в связи с проведением работ по благоустройству территории.

Также до 15 августа перекрыли проезжую часть по четной стороне улицы Гоголя в районе дома №79;

до 31 августа поэтапно будет закрываться переулок Павлика Морозова от дома №2 до Новороссийской и от Новороссийской до дома с адресом Станционная, 51;

с 15 августа до 20 сентября частично закроют дорогу возле дома Цюрупы, 93, ближе к пересечению с Революционной;

с 15 августа по 15 октября – 2/3 проезжей части по улице Пархоменко, между домами №117 и №127.

Эти ограничения связаны с работами на инженерных сетях.

Кроме того, до 14 августа будет частично ограничено движение транспорта по улице Мустая Карима: в связи с вывозом строительного мусора закроют крайнюю левую полосу возле дома №8.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: