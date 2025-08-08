В Уфе на территории Водонапорной башни устанавливают арку для фотосессий

В июне текущего года на территории Водонапорной башни в одной из юрт открыли никах-центр «Махаббат», тогда же в нем прошла первая свадьба.

А сегодня, восьмого августа глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что рядом возводят арку для фотосессий.

«Продолжаем благоустраивать и наполнять смыслом территорию Водонапорной башни.

Начали установку арки, которая станет дополнительным элементом для красивых фотосессий, в том числе свадебных», – подписал Мавлиев эти фото.