В Башкортостане осенью примут более 40 законов

О важнейших направлениях предстоящей работы рассказал спикер парламента Константин Толкачев.

«В период осенней сессии будет принято более 40 законов. 11 законопроектов уже прошли первое чтение.

Основной объем намеченных на осень законопроектов находится на стадии подготовки к первому чтению. Они направлены на совершенствование целого ряда действующих республиканских законов.

Стоит заметить, что реальное количество законов всегда больше того, что включается в план. Это и понятно: вызовы и проблемы невозможно запланировать. Будем держать руку на пульсе и при необходимости принимать оперативные решения», – сказал Толкачев.

Как мы писали ранее, в эту осеннюю сессию планирую среди прочих рассмотреть законы о молодежной общественной палате и усиливающий требования к организации детского отдыха.