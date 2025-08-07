Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Во всем Демском районе Уфы отключат воду

В городе приступают к завершающему этапу большого проекта – строительства нового водовода в Кировском и Демском районах города. Это один из стратегически важных объектов для развития территории и инфраструктуры Уфы.

Завершающий этап включает врезку в существующие инженерные сети водоснабжения, для чего потребуется отключение центрального водоснабжения Демского района.

Всю воду отключат на период с 11:00 20 августа до 10:00 21 августа. В это время также проведут работы по замене заборной арматуры, что позволит качественно подготовиться к предстоящему отопительному сезону.

Как сообщили в мэрии Уфы, вопрос подвоза технической воды для населения на этот период проработан и находится на контроле. 20 водовозов будут расположены в различных частях района.

Протяженность нового водовода составляет 21 км. Он тянется в две нитки, диаметром 600 мм, от микрорайона Кузнецовский затон до Демского района Уфы. В частности, в Демском районе будут увеличены надежность водоснабжения и объемы подачи воды, а также появится возможность строительства нового жилья и объектов инфраструктуры. Но самое главное – дальнейшее обслуживание любого участка водовода будет возможно без отключения водоснабжения.

