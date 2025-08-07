19-летний уфимец пойдет под суд за кражу 15 млн рублей

По версии следствия, в марте 2025 года молодой человек разместил фиктивное объявление о продаже автомобиля марки BMW стоимостью 17 млн рублей, не имея ни планов продавать автомобиль, ни собственно машины.

На это предложение в апреле 2025 года откликнулись покупатели из Санкт-Петербурга, договорившись приобрести машину за 15 млн рублей. Спустя месяц они прибыли в Уфу, где встретились с подозреваемым. Тот, угрожая неработающим пневматическим пистолетом, забрал у потерпевших деньги и скрылся.

Обвиняемый вину признал, частично возместил причиненный ущерб. Ему грозит наказание по пункту «б» части второй статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.