19-летний уфимец пойдет под суд за кражу 15 млн рублей

Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя.
По версии следствия, в марте 2025 года молодой человек разместил фиктивное объявление о продаже автомобиля марки BMW стоимостью 17 млн рублей, не имея ни планов продавать автомобиль, ни собственно машины.
На это предложение в апреле 2025 года откликнулись покупатели из Санкт-Петербурга, договорившись приобрести машину за 15 млн рублей. Спустя месяц они прибыли в Уфу, где встретились с подозреваемым. Тот, угрожая неработающим пневматическим пистолетом, забрал у потерпевших деньги и скрылся.
Обвиняемый вину признал, частично возместил причиненный ущерб. Ему грозит наказание по пункту «б» части второй статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере).
Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
