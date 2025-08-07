В Уфе дали старт строительству математического лицея-интерната

Подготовительные работы на этом объекте велись с середины июля. Сегодня, седьмого августа, Радий Хабиров посетил стройку и дал старт основным работам.

Лицей-интернат будет рассчитан на 360 ученических и 250 спальных мест.

«Решение о строительстве мы приняли давно – несколько лет назад с этим предложением ко мне обратились учителя-математики. У нас большая республика, много талантливых детей, и конечно, такая школа нам просто необходима.

Это не обычная школа – лицей станет вершиной нашего образования. В нем будут учиться самые талантливые ребята со всей республики, которые будут проходить строгий отбор. Уверен, это будет настоящая кузница кадров, прежде всего для нашей науки», – сообщил глава региона.