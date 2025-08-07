В Уфе на улице Чернышевского высаживают гортензии

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что завершают комплексное благоустройство улицы Чернышевского озеленением.

В последнее время в городе высаживают только многолетние цветы, в приоритете – гортензии.

«Тротуар рядом с городским центром "Арт-Квадрат" обновили и расширили, создав комфортные условия для пешеходов. В ближайшее время в новой концепции организуем летние террасы у ресторанов. Будут наши Уфимские "Патрики"», – написал Мавлиев в соцсетях.