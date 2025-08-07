Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане усилят требования к организации детского отдыха

В Госсобрании республики подготовлен законопроект, призванный улучшить качество организации детского отдыха.

В первую очередь, вносимые поправки касаются воспитательной работы: согласно законопроекту, все без исключения детские лагеря и оздоровительные центры будут обязаны разрабатывать детальные программы воспитательной работы с детьми, ежедневно проводить воспитательные мероприятия, организовывать родительские дни.

Также лагеря обяжут вести официальный сайт организации в соответствии с федеральными стандартами.

«Безопасность и воспитание детей – зона ответственности государства и общества. Работа с детьми должна быть организована таким образом, чтобы через интересные, увлекательные мероприятия приобщать их к традиционным духовно-нравственным ценностям, помочь им развить лучшие качества, сформировать ответственную гражданскую позицию, – прокомментировал спикер парламента Константин Толкачев.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: