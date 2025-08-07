В Башкортостане усилят требования к организации детского отдыха

В первую очередь, вносимые поправки касаются воспитательной работы: согласно законопроекту, все без исключения детские лагеря и оздоровительные центры будут обязаны разрабатывать детальные программы воспитательной работы с детьми, ежедневно проводить воспитательные мероприятия, организовывать родительские дни.

Также лагеря обяжут вести официальный сайт организации в соответствии с федеральными стандартами.

«Безопасность и воспитание детей – зона ответственности государства и общества. Работа с детьми должна быть организована таким образом, чтобы через интересные, увлекательные мероприятия приобщать их к традиционным духовно-нравственным ценностям, помочь им развить лучшие качества, сформировать ответственную гражданскую позицию, – прокомментировал спикер парламента Константин Толкачев.