В Башкортостане могут расширить меры поддержки инвалидов

Поправками хотят расширить возможности для физической реабилитации и абилитации людей с ОВЗ и инвалидов.

С принятием закона они смогут получать профессиональную помощь не только в государственных реабилитационных центрах, но и в специализированных физкультурно-спортивных клубах для инвалидов, в организациях негосударственного сектора, включая частные реабилитационные центры и физкультурно-спортивные организации.

«Расширение инфраструктуры сделает эти услуги гораздо более доступными для тех, кто в них нуждается. Финансироваться они будут за счет бюджетных средств на основании государственного (муниципального) социального заказа», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.