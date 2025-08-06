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В Башкортостане могут расширить меры поддержки инвалидов

В период осенней сессии депутаты Госсобрания продолжат работу над поправками в республиканский закон о физической культуре и спорте.

Поправками хотят расширить возможности для физической реабилитации и абилитации людей с ОВЗ и инвалидов.

С принятием закона они смогут получать профессиональную помощь не только в государственных реабилитационных центрах, но и в специализированных физкультурно-спортивных клубах для инвалидов, в организациях негосударственного сектора, включая частные реабилитационные центры и физкультурно-спортивные организации.

«Расширение инфраструктуры сделает эти услуги гораздо более доступными для тех, кто в них нуждается. Финансироваться они будут за счет бюджетных средств на основании государственного (муниципального) социального заказа», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.

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