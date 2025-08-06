Под Уфой построят гостиницу за 75 млн рублей

Инвестиционный проект компании «Алан» предполагает строительство гостиничного комплекса с кафе и минимаркетом в деревне Дорогино Уфимского района.

На территории комплекса будут также детская и спортивная площадки. В этот проект инвестор планирует вложить 75 млн рублей и создать 12 новых рабочих мест.

Среди мер поддержки со стороны государства – возможность аренды земельного участка без проведения торгов, а также подключение объекта к инженерной инфраструктуре.