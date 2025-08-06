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В Уфе установят еще 7 уличных спортивных площадок

Современные спортивные площадки с тренажерами и батутами будут установлены в Уфе при поддержке Сбера.

Об этом в соцсетях рассказал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

Они расположатся в следующих локациях:

– набережная реки Уфы;

– набережная реки Белой;

– тропа «Висячий камень»;

– тропа «Жемчужина Авроры»;

– тропа «Ворнки»;

– озеро Теплое;

– микрорайон Яркий.

Сейчас идет подготовка оснований и закупка оборудования. Установку начнут с середины августа. Первой локацией станет набережная реки Уфы в Сипайлово.

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