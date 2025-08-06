В Уфе установят еще 7 уличных спортивных площадок

Современные спортивные площадки с тренажерами и батутами будут установлены в Уфе при поддержке Сбера.
Об этом в соцсетях рассказал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.
Они расположатся в следующих локациях:
– набережная реки Уфы;
– набережная реки Белой;
– тропа «Висячий камень»;
– тропа «Жемчужина Авроры»;
– тропа «Ворнки»;
– озеро Теплое;
– микрорайон Яркий.
Сейчас идет подготовка оснований и закупка оборудования. Установку начнут с середины августа. Первой локацией станет набережная реки Уфы в Сипайлово.
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