Башкортостан вошел в топ-20 регионов по качеству дорог

Верхние строчки рейтинга заняли:

Москва – 100% дорог отвечает нормативным требованиям, 2559 км дорог на тысячу кв. км территории;

ХМАО – 89,4% и 11,7 км дорог;

Челябинская область – 84,2% 251,5 км дорог;

Ингушения – 83,6% и 1050,9 км дорог;

Краснодарский край – 82,3% и 489,3 км дорог.

Башкортостан занял 16 позицию, поднявшись на одну строчку с прошлого года. 68,6% дорог в регионе в норме, на тысячу кв. км территории республики приходится 329,2 км заасфальтированных дорог.

Для сравнения: в Татарстане ситуация хуже (22 место, 65,4% дорог в норме), в Санкт-Петербурге – чуть лучше (14 место, 71,8%).