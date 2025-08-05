8 конфискованных в Башкортостане за пьяную езду автомобилей отправили на нужды СВО

Как сообщает ГУ ФССП по РБ, за прошедшую неделю судебные приставы республики передали на нужды СВО восемь конфискованных по решению суда автомобилей нарушителей.

История расставания с машинами у всех провинившихся одинаковая: сначала административная ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, штраф и лишение прав, а дальше – повторное нарушение и уже уголовная ответственность.

В этой партии среди прочих – Ford Focus из Белорецкого района республики и Toyota Corolla, которую конфисковали у жителя Октябрьского района Уфы. После оформления всех необходимых документов военнослужащие перегонят автомобили в войсковую часть.

Всего с начала года в зону проведения СВО отправлено 124 легковых автомобиля различных марок.