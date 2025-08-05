Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

8 конфискованных в Башкортостане за пьяную езду автомобилей отправили на нужды СВО

Очередная партия конфискованных автомобилей передана на фронт на нужды участников специальной военной операции.

Фото: ГУ ФССП по РБ

Как сообщает ГУ ФССП по РБ, за прошедшую неделю судебные приставы республики передали на нужды СВО восемь конфискованных по решению суда автомобилей нарушителей.

История расставания с машинами у всех провинившихся одинаковая: сначала административная ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, штраф и лишение прав, а дальше – повторное нарушение и уже уголовная ответственность.

В этой партии среди прочих – Ford Focus из Белорецкого района республики и Toyota Corolla, которую конфисковали у жителя Октябрьского района Уфы. После оформления всех необходимых документов военнослужащие перегонят автомобили в войсковую часть.

Всего с начала года в зону проведения СВО отправлено 124 легковых автомобиля различных марок.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: