В Уфе прокуратура взыскала с Минздрава деньги, потраченные инвалидом на лекарства

59-летний потерпевший страдает тяжелым заболеванием ЖКТ и является инвалидом, нуждается в постоянном приеме лекарства, которое должен получать в льготном порядке.

В ходе прокурорской проверки установлено, что рецепты на получение препарата не выписывались долгое время, и мужчина был вынужден покупать его самостоятельно.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с регионального Минздрава затраченных на медикаменты денег. Суд удовлетворил требования прокурора, обязав ответчика выплатить заявителю более 180 тыс. рублей.