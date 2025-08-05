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В Уфе перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Сегодня, пятого августа, с 14:00 до 17:00 из-за праздничного мероприятия будет закрыта одна полоса четной стороны улицы Чернышевского на участке от Ленина до Мустая Карима.

До 15 августа продлено перекрытие участка улицы Мечтателей от Дагестанской до перекрестка Мечтателей и Рашита Нигмати. Ограничение связано со строительством нескольких улиц в Демском районе.

До 18 августа закрыта одна полоса проезжей части по нечетной стороне улицы Пархоменко на перекрестке с бульваром Ибрагимова в связи со строительством наружных сетей водоснабжения и водоотведения.

До 30 сентября перекрыли половину проезжей части возле дома №2Б по улице Сагита Агиша – из-за работ на инженерных сетях.

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