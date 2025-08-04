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В Башкортостане прокуратура добилась выдачи женщине жилищного сертификата на 13,5 млн рублей

Прокуратура Аургазинского района после жалобы местной жительницы провела проверку исполнения жилищного законодательства.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, 39-летняя женщина является многодетной матерью 11 детей и была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, включена в список получателей жилищного сертификата.

Однако при проверке выяснилось, что в управлении по реализации жилищных программ республики неверно учли площадь долей в нескольких жилых помещениях, принадлежащих совершеннолетней дочери заявительницы, не являющейся в настоящее время членом многодетной семьи ввиду регистрации брака.

Прокуратура внесла в адрес руководителя госучреждения представление. Нарушения устранены, женщине вручен сертификат номиналом более 13,5 млн рублей, виновное должностное лицо наказано в дисциплинарном порядке.

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