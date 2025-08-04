Министр туризма Башкортостана Зухра Гордиенко покинула пост

Об этом Радий Хабиров сегодня, четвертого августа, сообщил на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

По словам главы региона, Зухра Гордиенко переходит на другую работу, куда именно – он не уточнил. Гордиенко возглавила Минтуризма в мае 2024 года, до этого четыре года возглавляла администрацию Кигинского района. Ее предшественник на должности главы Минтуризма Рустем Афзалов перешел на должность главы «Регионального фонда».

Теперь министерство возглавит Светлана Верещагина – экс-замминистра экономического развития и инвестиционной политики.