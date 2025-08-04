Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Министр туризма Башкортостана Зухра Гордиенко покинула пост

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ, которым освободил Зухру Гордиенко от должности министра туризма и предпринимательства.

Фото: соцсети Зухры Гордиенко

Об этом Радий Хабиров сегодня, четвертого августа, сообщил на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

По словам главы региона, Зухра Гордиенко переходит на другую работу, куда именно – он не уточнил. Гордиенко возглавила Минтуризма в мае 2024 года, до этого четыре года возглавляла администрацию Кигинского района. Ее предшественник на должности главы Минтуризма Рустем Афзалов перешел на должность главы «Регионального фонда».

Теперь министерство возглавит Светлана Верещагина – экс-замминистра экономического развития и инвестиционной политики.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: