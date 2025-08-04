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В Башкортостане появится молодежный парламент

Депутаты планируют принять закон «О Молодежной общественной палате при Государственном Собрании». Как ожидается, это случится в сентябре текущего года.

С принятием этого закона молодежь получит возможность напрямую участвовать в формировании молодежной политики и представлять интересы своего поколения во власти.

Молодежная общественная палата наделена правом законодательной инициативы. Это значит, что члены палаты могут не просто участвовать в обсуждении решений, но и самостоятельно разрабатывать и вносить законопроекты.

Численный состав палаты увеличивается с 35 до 45 человек.

10 человек включаются в палату по представлению главы республики, 10 – по представлению Президиума Госсобрания, двадцать пять избираются на конкурсной основе из числа представителей социально ориентированных НКО, политических партий, иных общественных объединений.

Законопроектом устанавливаются прозрачные критерии отбора и пятилетний срок полномочий.

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