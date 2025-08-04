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В Уфе отключат воду в 2 районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с четвертого по 10 августа 2025 года.

4 августа

Калининский район, холодная вода, с 11:00 до 21:00:

Вологодская – 1, 2, 3, 3б, 5.

Переулок Вологодский – 3, 5, 7, 9, 11а, 13, 13а, 13б, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37.

Адмирала Ушакова – 34.

5 августа

Кировский район, холодная и горячая вода, с 10:00 до 24:00:

Мубарякова – 2/1, 2/5, 4, 4/1, 4/3, 6/1, 6/2, 8, 10, 10/1, 10/1 к.2, 10/1 к.3, 11.

Софьи Перовской – 48.

Муксинова – 1, 3, 5, 7, 9, 11.

6 августа

Кировский район, холодная вода, с 10:00 до 24:00:

Просвещения – 7, 9, 11, 11/1.

Булата Имашева – 8, 10/1.

7 августа

Калининский район, холодная вода, с 10:00 до 20:00:

Сосновская – 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 15.

Чехова – 1, 1а, 1б, 4, 6, 8.

Мечникова – 2/1, 4, 5.

Пришкольная – 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 25.

Тбилисская – 27.

Пограничников – 1.

Чехова – 1, 1а, 3.

Кировский район, холодная вода, с 10:00 до 18:00:

Рабкоров – 3/1, 5/3.

Батырская – 8/3.

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