Под Уфой построят воздушно-десантный комплекс

Воздушно-десантный комплекс расположится в военно-патриотическом парке «Патриот» в Чишминском районе, неподалеку от Алкино-2.
Об этом на праздничном мероприятии, посвященном Дню воздушно-десантных войск, рассказали главе Башкортостана Радию Хабирову.
Проект предполагает строительство парашютного тренажера и трамплина, высотного тренажера МИ-8, стапелей для подвесных систем, установку макета самолета АН-2, и бюста Героя Советского Союза Василия Маргелова. Как ожидается, к работам приступят в 2026 году.
В этом году второго августа отмечали важную дату: 95-летие создания Воздушно-десантных войск. В этот день в парке «Патриот» открыли памятник Герою России Максиму Серафимову.
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