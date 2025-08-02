Под Уфой построят воздушно-десантный комплекс

Об этом на праздничном мероприятии, посвященном Дню воздушно-десантных войск, рассказали главе Башкортостана Радию Хабирову.

Проект предполагает строительство парашютного тренажера и трамплина, высотного тренажера МИ-8, стапелей для подвесных систем, установку макета самолета АН-2, и бюста Героя Советского Союза Василия Маргелова. Как ожидается, к работам приступят в 2026 году.

В этом году второго августа отмечали важную дату: 95-летие создания Воздушно-десантных войск. В этот день в парке «Патриот» открыли памятник Герою России Максиму Серафимову.