В Башкортостане за неделю резко подешевели овощи и яйца

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали детские фруктовые (2,51%) и овощные (1,49%) консервы, мука (0,93%) и свинина (0,91%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели свекла (21,05%), картофель (9,03%), капуста (7,56%), лук (6,45%), помидоры (6,05%), морковь (4,38%), огурцы (3,96%) и яйца (3,59%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.