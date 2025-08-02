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В Башкортостане за неделю резко подешевели овощи и яйца

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 21 по 28 июля 2025 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали детские фруктовые (2,51%) и овощные (1,49%) консервы, мука (0,93%) и свинина (0,91%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели свекла (21,05%), картофель (9,03%), капуста (7,56%), лук (6,45%), помидоры (6,05%), морковь (4,38%), огурцы (3,96%) и яйца (3,59%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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