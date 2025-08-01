В Башкортостане снова подняли цены на бензин

По состоянию на 28 июля 2025 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 58,99 рубля за литр (+0,09 рубля за неделю);

– АИ-92 – 56,65 рубля за литр (+0,1 рубля);

– АИ-95 – 61,09 рубля за литр (+0,09 рубля);

– АИ-98 и выше – 82,46 рубля за литр (без изменений);

– дизельное топливо – 68,8 рубля за литр (+0,03 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (59,2 рубля за литр) и по России (61,02 рубля за литр).