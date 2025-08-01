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Уфимцам предложили выбрать название для новой аллеи

В Уфе рабочие приступили к благоустройству аллеи перед Непейцевским дендропарком в Орджоникидзевском районе.

Рендер опубликовал Рустем Хамитов

Работы развернутся между домами №25 и №27 по Уфимскому шоссе.

Планируют заасфальтировать пешеходные дорожки и выложить их брусчаткой. А еще на аллее появятся: информационный стенд, удобные скамейки, урны для чистоты, теннисные столы для активного отдыха, шахматный стол для интеллектуальных баталий и входная стела.

Пока что у аллеи нет названия: глава Администрации района Рустем Хамитов предложил жителям написать свои варианты в комментариях под его постом в Telegram.

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