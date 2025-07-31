В Уфе завершили демонтаж обрушившейся стены здания на Коммунистической

По состоянию на 15:00 31 июля по уфимскому времени службами города завершены работы по демонтажу разрушенной стены – об этом сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.

Нависающие конструкции, которые представляли угрозу безопасности людей, были демонтированы. Спасатели свою работу завершили – теперь дело за собственником здания, который должен провести уборку.

Движение по улице Коммунистической восстановлено с ограничениями.