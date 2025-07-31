Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе из-за ремонта перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Фото: МУП УИС

До 30 сентября будет перекрыта 1/3 проезжей части дороги по нечетной стороне улицы Амантая в районе дома с адресом Файзи Гаскарова, 7.

Также полностью перекроют движение по улице Колгуевской в районе домов №12, №12 к.1, №12 к.2.

Эти ограничения связаны с капремонтом участка водопровода.

Также МУП УИС сообщает о том, что с первого по четвертое августа 2025 года будет закрыто движение транспорта по одной полосе проезжей части перекрестка улиц Пушкина – Новомостовая (нечетная сторона улицы Пушкина).

В это время там будут заменять задвижки в тепловой камере.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: