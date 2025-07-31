В Уфе из-за ремонта перекроют несколько улиц

До 30 сентября будет перекрыта 1/3 проезжей части дороги по нечетной стороне улицы Амантая в районе дома с адресом Файзи Гаскарова, 7.

Также полностью перекроют движение по улице Колгуевской в районе домов №12, №12 к.1, №12 к.2.

Эти ограничения связаны с капремонтом участка водопровода.

Также МУП УИС сообщает о том, что с первого по четвертое августа 2025 года будет закрыто движение транспорта по одной полосе проезжей части перекрестка улиц Пушкина – Новомостовая (нечетная сторона улицы Пушкина).

В это время там будут заменять задвижки в тепловой камере.