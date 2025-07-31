В Уфе перенесли дату окончания ремонта улицы Пугачева

Сегодня, 31 июля, замначальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Евгений Кулешов, отвечая на вопрос жительницы о реконструкции улицы, написал следующее.

«По состоянию на июль, на участке от гипермаркета Лента до ул. Генерала Рыленко, подрядная организация проводит гидравлические испытания и переключение сетей водопровода. Работы выполняют согласно утвержденному графику производства работ, с соблюдением очередности видов работ. После завершения гидравлических испытаний планируем приступить к строительству дорожной одежды на вышеуказанном участке ул. Пугачева.

На сегодня, 31 июля, основной фронт работ генеральная подрядная организация ведет по ул. Пугачева на участке от ул. Бельской до ул. Сочинской: строительно-монтажные работы по устройству водоотводных лотков, тротуарной плитки и дорожной одежды на основной проезжей части. Запуск движения по двум полосам в каждом направлении запланирован в октябре 2025 года».

При этом 21 июля он же писал, что запуск движения запланирован на сентябрь текущего года.