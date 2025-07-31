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В Уфе из-за обрушения здания перекрыли улицу Коммунистическую

Вчера, 30 июля, вечером обрушилась часть стены пятиэтажного дома по улице Коммунистической, 52а.

Фото: МЧС России

Обрушилась стена с пятого по второй этаж. Это здание бывшего общежития Башпотребсоюза и Башкирского кооперативного техникума, оно давно признано аварийным и расселено, с прошлого года не эксплуатировалось.

На место обрушения оперативно прибыли спасатели, задействовали 24 человека и 11 единиц техники.

Была объявлена минута тишины: так спасатели могут услышать, есть ли под завалами люди.

В СУ СК РФ сообщили о том, что проводят проверку: «организован комплекс следственных действий с целью установления причин и условий, способствующих произошедшему».

По предварительным данным, пострадавших нет. На участке улицы Коммунистической от Крупской до Ленина ограничили движение транспорта до завершения работ по ликвидации последствий аварии.

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