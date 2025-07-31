В Башкортостане ищут инвесторов в проект по выращиванию картофеля

Концепция проекта предполагает выращивание картофеля и строительство овощехранилища в Салаватском районе республики.

По предварительным расчетам, объем вложений в данное предложение оценивается в 156,5 млн рублей. Эта сумма включает затраты на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, приобретение оборудования и транспортного парка.

Для реализации инвестиционного предложения специалисты Корпорации подобрали несколько инвестплощадок, которые подходят как для строительства овощехранилища, так и для выращивания картофеля.

Инвестор сможет претендовать на включение проекта в перечень приоритетных, получение земельного участка в аренду без проведения торгов, налоговые льготы и субсидию на возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники и оборудования.