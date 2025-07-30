Уфимскую компанию оштрафовали на 1 млн рублей за коррупцию

В мае 2023 года гендиректор ООО «Управляющая компания "Трест жилищного хозяйства"» передал руководителю подразделения ресурсоснабжающей организации по взысканию дебиторской задолженности 500 тыс. рублей под видом оплаты юридических услуг по фиктивному договору.

На самом деле это была взятка, за которую предполагалось неправомерное снижение размера исковых требований по взысканию пени по арбитражному делу.

По постановлению прокуратуры фирма привлечена к административной ответственности по части первой статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Назначено наказание в виде штрафа в миллион рублей, который уже оплачен.

Отдельные уголовные дела о передаче и получении взятки находятся на рассмотрении в суде.