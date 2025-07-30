Как избежать отравления грибами? Рассказали в Роспотребнадзоре Башкортостана

С начала года по случаю отравления грибами в медицинские организации республики обратилось восемь человек. Последствия могут быть крайне тяжелыми, вплоть до летального исхода.

В Роспотребнадзоре отметили, что чаще всего пищевые отравления грибами связаны с недостатком информации о грибах: люди собирают незнакомые или ложные грибы, в местах, где они накапливают соли тяжелых металлов, химикаты – около дорог.

Токсичным может быть и съедобный гриб в засушливый период года или после того, как место сбора грибов было обработано пестицидами или химикатами для борьбы с насекомыми и вредителями.

Кроме того, не все знают, как правильно приготовить грибы: они считаются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки – хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями ЖКТ.

Чтобы избежать отравления при сборе грибов:

– не собирайте их в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки – грибы быстро портятся;

– не собирайте переросшие, червивые или неизвестные грибы;

– не пробуйте грибы во время сбора;

– не солите/маринуйте их в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде;

– не храните грибы в тепле.

Советы покупателям:

– не покупайте грибы в местах стихийной торговли и консервы, приготовленные в домашних условиях;

– не покупайте грибы, если отсутствует информация о товаре или нарушена целостность упаковки;

– Если сомневаетесь в съедобности грибов – лучше откажитесь от покупки.